The Flash, Andy Muschietti: 'Il montaggio originale durava 4 ore, abbiamo dovuto tagliare tanto'

Il regista di The Flash Andy Muschietti ha confermato l'esistenza di un director's cut del film, ma non sappiamo se vedrà mai la luce.

Dopo anni di attesa, The Flash è finalmente arrivato nelle sale, ma il [responso del pubblico al box-office americanonon sembrerebbe essere dei migliori finora è stato tiepido. Il film è stato criticato anche per via di effetti speciali non ritenuti all'altezza, ma il regista Andy Muschietti si è difeso spiegando che era tutto voluto per mostrare le scene dalla prospettiva di Barry Allen. Ai microfoni di Vanity Fair, inoltre, Muschietti ha spiegato che il montaggio iniziale del film era molto più lungo della versione finale, che si assesta sulle due ore e 25 minuti.

"Il primo montaggio durava 4 ore, ma succede. Ti emozioni e inizi a improvvisare con gli attori, così la scena dura il doppio rispetto a come era stata scritta. Poi vai in sala di montaggio e capisci di dover tagliare un'ora e mezza di scene dal film" ha spiegato il regista. "Alla fine dei sei mesi sembra tutto divertente, ma all'inizio è il caos più assoluto. In ogni caso penso che la versione vista al cinema sia la migliore".

Nonostante le critiche, in molti vorrebbero vedere un sequel di The Flash che si farà soltanto se il film riuscirà a soddisfare una condizione ben precisa.

Quali cameo sono stati tagliati

Come rivela la nostra recensione di The Flash, tra i camei presenti nel film figurano quelli degli interpreti di Superman Christopher Reeve e George Reeves, oltre a Nicholas Cage, che avrebbe dovuto interpretare il supereroe in un film mai cancellato. Tuttavia, nonostante la hall of fame di grandi personaggi e attori tra cui Muschietti ha dovuto scegliere, ci sono alcuni camei che sono stati esclusi dal montaggio definitivo.

"Lynda Carter era una di loro", ha detto Andy Muschietti, riferendosi alla star della serie televisiva Wonder Woman degli anni '70. "Marlon Brando e Burgess Meredith, Cesar Romero..."_4 ha continuato, riferendosi a Jor-El di Marlon Brando di _Superman (1978) di Richard Donner, così come a Pinguino di Burgess Meredith e Joker di Cesar Romero della serie televisiva Batman degli anni '60.