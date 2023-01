The Flash, Ezra Miller rompe il silenzio: "Sono pronto a interpretare due varianti di Barry Allen"

Ezra Miller ha confermato le indiscrezioni degli ultimi mesi: in The Flash, in arrivo nelle sale a giugno, vestirà i panni di ben due versioni di Barry Allen.

In attesa del primo trailer di The Flash, che verrà mostrato al SuperBowl, in programma a febbraio, Ezra Miller ha rotto il silenzio sul suo ruolo nel film, confermando le voci degli ultimi mesi: interpreterà ben due versioni di Barry Allen.

In una featurette di The Flash, diffusa online e poi rimossa, si può sentire il regista Andy Muschietti esclamare: "Ezra interpreta due personaggi, il Barry originale e un giovane Barry". Dichiarazioni a cui l'attore risponde con: "Esiste un altro lui, si trova nella stessa timeline ma è tutto molto nebuloso".

DC: Ezra Miller potrebbe mantenere il ruolo di The Flash , ma Wonder Woman 3 sembra non sarà realizzato

Nonostante le numerose controversie legate alla situazione di Ezra Miller, la Warner non ha deciso di cancellare The Flash; il film che uscirà nelle sale a giugno. I fan ritroveranno Michael Keaton nei panni di Batman, mentre Sasha Calle debutterà in quelli di Supergirl.

Secondo le anticipazioni, The Flash sarebbe stato accolto molto bene durante le proiezioni test, una fonte anonima avrebbe definito il film diretto da Andy Muschietti "uno Spider-Man: No Way Home buono". Giocando con il multiverso DC è molto probabile che The Flash sia una sorta di reboot prima dei nuovi progetti supervisionati da James Gunn e Peter Safran.