DC: Ezra Miller potrebbe mantenere il ruolo di The Flash , ma Wonder Woman 3 sembra non sarà realizzato

Nel futuro del DC Universe potrebbe, dopo The Flash, esserci ancora spazio per Ezra Miller, ma Wonder Woman 3 sembra non verrà realizzato.

Ezra Miller potrebbe continuare a essere coinvolto nei progetti dei DC Studios anche dopo The Flash e i problemi che hanno contraddistinto la sua vita privata negli ultimi anni, mentre le speranze di rivedere in azione Wonder Woman nella versione di Gal Gadot sembrano molto poche.

L'articolo di Variety che svela i retroscena di quanto accaduto tra la Warner Bros e Dwayne Johnson durante la realizzazione di Black Adam, propone infatti qualche dettaglio anche del potenziale futuro della DC. Le notizie non sono ancora state confermate, o smentite, quindi potrebbero essere informazioni non del tutto fondate, come accaduto in precedenza.

James Gunn e Peter Safran, co-CEO dei DC Studios, sembrano intenzionati a compiere "un ampio, ma non totale" reset nell'universo cinematografico tratto dai fumetti, sfruttando proprio gli eventi raccontati in The Flash con star Ezra Miller. La trama del lungometraggio in arrivo nelle sale di tutto il mondo a giugno, secondo le indiscrezioni, sarebbe particolarmente adatta a compiere i cambiamenti ideati. Ezra Miller, su richiesta dello studio, sta prendendosi cura dei suoi problemi, con l'aiuto di terapisti esperti che lo stanno aiutando a mantenere un equilibrio dal punto di vista mentale. La sua collaborazione potrebbe quindi permettergli di mantenere la parte di Barry Allen nel DC Universe. Il futuro di progetti come Shazam!, Blue Beetle, Peacemaker e Aquaman sembra piuttosto al sicuro. Wonder Woman 3, invece, non farà parte del progetto ideato per i prossimi 3 anni.

Tra le fila del DC Universe, inoltre, sembra potrebbero tornare an che Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di Batgirl. La cancellazione last minute del film con star Leslie Grace non ha tolto ai due filmmaker la voglia di portare sul grande schermo i loro personaggi preferiti. El Arbi, al Red Sea Film Festival, aveva però ammesso: "Siamo fan della DC e, se avremo in futuro l'occasione di realizzare qualcosa in quell'universo, non diremo mai no. Voglio dire, ovviamente, che la nostra unica condizione sia che quel film venga distribuito".