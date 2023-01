The Flash: nuovo sguardo al Batman di Michael Keaton e alla Supergirl di Sasha Calle

Diffusa in rete una nuova immagine promozionale di The Flash, film con Ezra Miller in arrivo nelle sale a giugno, che anticipa il look del Batman di Michael Keaton e della Supergirl di Sasha Calle.

Nei giorni scorsi è stata diffusa in rete una nuova immagine promozionale di The Flash che ritrae Barry Allen (Ezra Miller), una sua variante, il Batman di Michael Keaton e la Supergirl di Sasha Calle.

Nonostante le numerose controversie legate alla situazione di Ezra Miller, la Warner non ha deciso di cancellare The Flash: il film che uscirà nelle sale a giugno. Sebbene non sia stata rilasciata alcuna sinossi ufficiale, The Flash dovrebbe essere basato sull'arco dei fumetti di Flashpoint e dovrebbe fungere da "ripristino" per il DCU.

Henry Cavill, Gal Gadot: i camei in The Flash tagliati per far posto alla DC di James Gunn

Secondo le anticipazioni, The Flash sarebbe stato accolto molto bene durante le proiezioni test, una fonte anonima avrebbe definito il film diretto da Andy Muschietti "uno Spider-Man: No Way Home buono". Originariamente erano previsti dei cameo di Henry Cavill e Gal Gadot rispettivamente nei panni di Superman e Wonder Woman, poi cancellati a seguito dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran al vertice dei DC Studios.

Il nuovo trailer di The Flash dovrebbe venir presentato in occasione del SuperBowl di quest'anno, in onda domenica 12 febbraio.