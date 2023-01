The Flash: il costume della variante "Dark Flash" potrebbe essere di origine Kryptoniana

In attesa del nuovo trailer di The Flash, in arrivo a febbraio durante il SuperBowl, continuano ad arrivare in rete nuove informazioni su ciò che accadrà nel film. Era già stata confermata in passato la presenza di Dark Flash, ma questa volta si hanno dettagli più concreti sull'origine del costume.

Secondo l'account Twitter The Flash Film News il costume della variante oscura di Barry Allen sarebbe composto da materiale Kryptoniano, il che avrebbe molto senso considerando come nel film apparirà anche il generale Zod (visto per la prima volta in Man of Steel). Come si evince dall'immagine, il look di Dark Flash ricorda quello di Doomsday in Batman v Superman (2016).

Oltre al classico Barry e alla sua versione più giovane comparirà quindi Dark Flash, una creatura poco rassicurante ancora mai apparsa all'interno del DCU, ma già familiare ai lettori dei fumetti e agli spettatori dell'Arrowverse. Una versione televisiva di Black Flash era infatti comparsa alla fine della seconda stagione della serie The Flash.

The Flash: per Warner è il miglior film DC dai tempi del Cavaliere Oscuro di Nolan

Nonostante le numerose controversie attorno alla situazione di Ezra Miller, The Flash non sarà cancellato né posticipato ulteriormente. L'attore vestirà i panni di due varianti di Barry Allen, affiancato dal Batman di Michael Keaton e dalla Supergirl di Sasha Calle.