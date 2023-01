The Flash: per Warner è il miglior film DC dai tempi del Cavaliere Oscuro di Nolan

In un nuovo resoconto di Variety sulle principali uscite cinematografiche di quest'anno, l'agenzia riferisce di aver sentito degli addetti ai lavori ritenere che il film su Flash con Ezra Miller possa essere il più grande successo DC dai tempi de Il Cavaliere Oscuro, uscito quasi 15 anni fa.

Ezra Miller avrebbe avuto frequenti "crisi" durante le riprese di The Flash

"Il regista Andy Muschietti è reduce dai film di IT, Michael Keaton e Ben Affleck tornano a vestire i panni di Batman e la trama è incentrata sui viaggi nel tempo e sui multiversi, due dei temi più caldi nella narrativa dei cinecomic", scrive Variety. "Gli addetti ai lavori non erano così eccitati per un film di supereroi della Warner Bros. dai tempi del Cavaliere Oscuro. In effetti, quasi tutto ciò che riguarda The Flash fa pensare a un grande successo estivo. Quasi".

Stando alle ultime informazioni a disposizione, pare che Warner Bros. Discovery utilizzerà il film di Muschietti per resettare completamente la timeline e ripartire da zero con il nuovo DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran.