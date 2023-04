The Flash: svelato il cameo dell'Arrowverse e non è quello che ci si sarebbe aspettati [SPOILER]

A pochi giorni di distanza dalla premiere mondiale al CinemaCon iniziano ad emergere in rete i primi spoiler sull'atteso The Flash, tra cui il contenuto del sorprendente cameo dell'Arrowverse.

Oltre al lancio in rete del nuovo trailer, nella giornata del 25 aprile si terrà anche l'anteprima mondiale di The Flash con ben due mesi di anticipo all'uscita nelle sale. Warner Bros. è talmente fiduciosa del risultato finale che ha deciso di proiettare il film al CinemaCon, in programma a Las Vegas. E adesso è stato anche svelato il cameo dell'Arrowverse, ben diverso da quello che i fan si sarebbero aspettati.

Attenzione spoiler !

Stando alle indiscrezioni dell'insider MyTimeToShineHello, il cameo riguarderà [PEOPLE=/personaggi/teddy-sears_76377/]Teddy Sears[/PEOPLE, che tornerà a vestire i panni di Jay Garrick, personaggio brevemente apparso nella serie TV The Flash prima che si scoprisse la sua vera identità, ovvero quella del villain Zoom. A quanto pare sarà un brevissimo cameo, mentre è stata smentita la possibile apparizione di Grant Gustin, il Barry Allen del piccolo schermo.

The Flash: aspettative alle stelle

Le aspettative per The Flash sono altissime, considerati anche i risultati positivi dei primi test screening.

Stando a recenti indiscrezioni, il finale di The Flash sarebbe stato cambiato all'ultimo minuto per essere più vago, oltre ad aver eliminato del tutto i cameo di Henry Cavill e Gal Gadot dal momento che il nuovo DC Universe cancellerà del tutto lo SnyderVerse.

The Flash arriverà nelle sale italiane il 14 giugno.