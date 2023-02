The Flash sarà mostrato al CinemaCon 2023 due mesi prima dell'uscita

Variety annuncia che il CinemaCon 2023, a Las Vegas dal 24 al 27 aprile, ospiterà la prima proiezione in assoluto dell'atteso The Flash.

The Flash si prepara a scuotere il CinemaCon 2023. Warner Bros. Pictures lancerà in anteprima l'atteso e discusso cinecomic nella celebre convention che si tiene ad aprile a Las Vegas due mesi prima dell'uscita nelle sale, come annuncia Variety.

Il CinemaCon 2023 si terrà a Las Vegas dal 24 al 27 aprile. Warner non sarà l'unico studio di primo piano a sfoderare i suoi assi nella manica in attesa dell'arrivo della stagione cinematografica estiva, periodo di punta negli USA.

The Flash:

Mostrare un film completo in tale contesto rappresenta un grande segno di fiducia da parte di una compagnia. L'anno scorso, la Paramount ha dedicato la sua presentazione alla prima proiezione completa del sequel campione d'incassi di Tom Cruise Top Gun: Maverick, divenuto poi una hit stellare al botteghino.

Secondo le prime voci, Warner Bros. dovrebbe tenere la sua presentazione al Colosseum presso il Caesars Palace, quindi The Flash dovrebbe essere proiettato nel tardo pomeriggio del 25 aprile, dopo che lo studio avrà anticipato la sua lista di film in uscita.

Andy Muschietti ha diretto The Flash, ispirato all'arco narrativo di Flashpoint e dedicato alle gesta di Barry Allen (Ezra Miller). Il film è interpretato anche da Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi ritornati nei panni dei rispettivi Batman, Kiersey Clemmons e Michael Shannon.