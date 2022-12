The Flash: Black Adam non ci sarà, Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo

Continuano ad emergere nuovi retroscena sull'universo di Black Adam: a quanto pare era stato offerto a Dwayne Johnson un cameo in The Flash, ma il divo lo avrebbe rifiutato.

Continua la telenovela mediatica attorno all'universo di Black Adam, antieroe dei fumetti DC interpretato da Dwayne Johnson. Dopo il flop commerciale al box-office e l'annuncio che non farà parte del nuovo DC Universe guidato da James Gunn, emergono altri retroscena sui cameo rifiutati.

Dopo aver rifiutato un cameo in Shazam! a Dwayne Johnson è stato offerto di apparire in The Flash quando il film si trovava nelle fasi iniziali di ripresa. Ovviamente la risposta è stata negativa. A scriverlo è stato il giornalista di The Wrap Umberto Gonzalez.

"Ultima informazione su Black Adam. Secondo le mie fonti, quando stavano girando le prime scene di The Flash al presidente di 7 Bucks Productions Hiram Garcia fu chiesto se Dwayne Johnson potesse avere un cameo nel film. La risposta è stata negativa".

Da The Flash sono inoltre stati tagliati i cameo di Gal Gadot e Henry Cavill. rispettivamente nei panni di Wonder Woman e Superman, adesso che i co-CEO James Gunn e Peter Safran stanno per fare tabula rasa dell'universo precedente. Ora più che mail il film con Ezra Miller, in arrivo nelle sale nell'estate del 2023, sembra l'apripista per un reboot totale in casa DC.