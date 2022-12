Black Adam: Dwayne Johnson annuncia che non farà parte della prima fase del nuovo DCU

Dwayne Johnson ha annunciato via social media che Black Adam non farà parte della prima fase del DCU sotto la guida di James Gunn e Peter Safran.

Black Adam non farà parte della prima fase del prossimo capitolo del DC Universe sotto la guida di James Gunn e Peter Safran.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Dwayne Johnson sui social media, spiegando però perché i suoi fan non devono perdere la speranza di rivedere il personaggio sul grande schermo.

Con un messaggio pubblicato online, Dwayne Johnson ha dichiarato: "Io e James Gunn siamo entrati in contatto e Black Adam non sarà nel primo capitolo della narrazione. Tuttavia, DC e Seven Bucks sono d'accordo nel continuare ad esplorare i modi migliori per poter utilizzare Black Adam nei prossimi capitoli del futuro multiverso DC".

L'attore ha quindi aggiunto: "Io e James ci conosciamo da anni e abbiamo sempre fatto il tifo per i rispettivi successi. Ora non è diverso e sosterrò sempre la DC (e Marvel) nella speranza che vinca e che vinca in modo importante".

Johnson ha voluto sottolineare: "Voi mi conoscete e ho la pelle davvero spessa, potete sempre contare sul fatto che sarò diretto con le mie parole".

Il protagonista di Black Adam ha ricordato: "Queste decisioni prese da James e dalla leadership della DC rappresentano la loro visione del DCU attraverso la loro lente creativa. Dopo 15 anni di duro lavoro senza sosta per realizzare finalmente Black Adam, sono davvero orgoglioso del film che abbiamo proposto per i fan di tutto il mondo. Ripenserò per sempre alla reazione dei fan a Black Adam con un'incredibile gratitudine, umiltà e amore. Abbiamo avuto dei risultati grandiosi".

Black Adam: perché è il supereroe di cui avevamo bisogno

Dwayne, prima di fare gli auguri di buone feste ai suoi fan, ha dichiarato: "Vi voglio bene, grazie, e vi ascolterò sempre e farò il mio meglio per darvi quello che attendete e intrattenervi".

Gunn ha risposto al messaggio dell'attore dichiarando: "Voglio bene a The Rock e sono sempre entusiasta nel vedere cosa faranno lui e Seven Bucks. Non vedo l'ora di collaborare presto".