The Flash: Ben Affleck si lascia scappare alcuni spoiler sul cameo di Wonder Woman

Pur dichiarando di non voler fare spoiler, Ben Affleck ha anticipato i dettagli di una scena di The Flash che lo vedrebbe coinvolto in un combattimento insieme alla Wonder Woman di Gal Gadot.

Nel corso di una nuova intervista, Ben Affleck si sarebbe lasciato sfuggire alcuni dettagli chiave su una scena di The Flash che coinvolge il suo Batman e la Wonder Woman di Gal Gadot.

Le sue parole rimescolano le carte in tavola sulla possibile presenza di Wonder Woman in The Flash dopo che erano circolate voci che anticipavano la cancellazione del cameo di Gal Gadot dal cinecomic.

The Flash: il Batman di Ben Affleck in una sequenza d'azione

Anche se il futuro di Wonder Woman nel nuovo DCU è ancora incerto, l'eroina è apparsa di recente in un cameo in Shazam! Furia degli Dei. E, secondo Jack Dylan Grazer, che interpreta Freddy Freeman nel film, potrebbe comparire perfino in Aquaman e il Regno Perduto.

Prima, però, dovremmo ritrovare Wonder Woman accanto a Ezra Miller e Ben Affleck in The Flash, come ha spoilerato lo stesso Affleck durante il podcast Smartless, mettendo perfino le mani avanti sul contenuto della sua dichiarazione:

"Non voglio fare uno spoiler, ma si tratta di una scena in cui vengo catturato, vengo salvato da Wonder Woman durante un combattimento con alcuni cattivi. E lei mi salva... Voglio dire, sono sicuro che lo spoiler, gli assassini DC mi prenderanno, ma..."

Shazam! Furia degli Dei, il cameo di Gal Gadot è un deepfake? Il regista svela il mistero, la rabbia dei fan

Il divo ha poi offerto ulteriori dettagli sul cameo di Wonder Woman, sottolineando che il personaggio utilizzerà il suo Lazo della Verità, spingendo Batman a "divulgare i suoi veri sentimenti riguardo alla sua vita e al suo lavoro:

"Mi salva con il Lazo della Verità. E quindi quello che succede è che Batman divulga alcuni dei suoi veri sentimenti riguardo alla sua vita e al suo lavoro... Mi sono detto, 'Aspetta un minuto, ho capito!'"

Se ritroveremo la scena descritta da Ben Affleck sul grande schermo lo scopriremo solo con l'uscita al cinema di The Flash, prevista per giugno.