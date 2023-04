The Flash, Barry Allen "sfascia l'universo" nel nuovo spot tv del film

Un nuovo spot tv di The Flash vede Barry Allen fare i conti con le sue stesse azioni e le loro conseguenze: cosa accadrà al Multiverso?

Mentre attendiamo con trepidazione di scoprire come sarà The Flash, diamo un ulteriore sguardo al film di Andres Muschietti con Ezra Miller grazie a questo nuovo spot tv.

Barry Allen non avrà vita facile nel cinecomic a lui dedicato, ma dopotutto, quando mai si può dire che l'abbia avuta?

Se il Flash televisivo si prepara a terminare il suo corso con l'imminente conclusione della nona e ultima stagione di The Flash e l'addio di Grant Gustin, il Flash cinematografico deve ancora raccontarci la sua storia.

E nel farlo, assisteremo, come d'altronde c'era anche d'aspettarsi visto il personaggio, a uno stravolgimento del Multiverso (con due Flash, due Batman e una Supergirl nella mischia), proprio come enfatizza lo stesso Barry nel nuovo spot tv di The Flash.

"Ho completamente sfasciato l'universo, e ora non c'è nessuno che possa difenderlo" sono le sue parole nel teaser, che sembra essere una versione più breve e rielaborata del più recente trailer, come fa notare anche CBM, con l'aggiunta però qualche scena inedita che ci permette, ad esempio, di dare un'occhiata più da vicino al costume del Velocista Scarlatto.

Le aspettative per The Flash sono parecchio alte, considerati anche i risultati positivi dei primi test screening e punteggi simili ai film di Nolan, ma potremo giudicarne la riuscitaz solo una volta che la pellicola approderà nelle sale, ovvero a giugno 2023.