The Flash: Andy Muschietti svela i cameo che sono stati tagliati dal film

Dopo le prime reazioni entusiastiche di chi ha potuto vedere The Flash in anteprima al CinemaCon, Andy Muschietti ha svelato alcuni cameo rimossi dal montaggio originario del cinecomic, che durava 4 ore.

Nei giorni scorsi si è tenuta al CinemaCon l'anteprima mondiale di The Flash e le reazioni sono state entusiastiche. C'è chi ha addirittura parlato di "uno dei migliori film di supereroi mai fatti", ma non sono mancate anche recensioni più tiepide. Nel mentre il regista Andy Muschietti ha voluto svelare alcuni dei numerosi cameo che ha dovuto tagliare dal montaggio finale del film che, inizialmente, durava oltre 4 ore.

The Flash, la lista dei cameo tagliati

Durante un Q&A organizzato da Nerdist il regista ha svelato di aver dovuto rimuovere i cameo della Wonder Woman di Lynda Carter, di Jor-El, interpretato da Marlon Brando, e di due protagonisti della serie TV di Batman degli anni '60 ovvero il Pinguino di Burgess Meredith e il Joker di Cesar Romeo. Con molta probabilità sarebbero tutti stati cameo ottenuti con la CGI oppure con filmati d'archivio.

Ma c'è di più! Andy Muschietti ha rivelato che inizialmente c'erano dei piani per un cameo di Grant Gustin nei panni di Flash, ma alla fine di è deciso di escluderlo per mancanza di spazio all'interno del film. Della rimozione dei cameo di Gal Gadot, Henry Cavill e Jason Momoa se ne era invece già parlato mesi fa a seguito dell'annuncio del nuovo DC Universe.

L'inizio di un reboot totale

In The Flash, Miller interpreta diverse versioni di Barry Allen, con Michael Keaton e Ben Affleck che interpretano diverse incarnazioni di Batman. Sasha Calle veste i panni di Supergirl, mentre Michael Shannon riprende il ruolo del generale Zod dal film del 2013 L'uomo d'acciaio. Nel nuovo trailer di The Flash lanciato al CinemaCon 2023, Barry Allen cambia il futuro con tutte le conseguenze del caso.

L'uscita nelle sale italiane è fissata al 14 giugno. Bisogna precisare che quella mostrata al CinemaCon non è stata la versione finale del film e non sono state neanche mostrate le eventuali scene post-credits.