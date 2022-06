Ezra Miller accusato di mettere a rischio dei bambini che vivono nella sua fattoria in Vermont

Ezra Miller, secondo quanto riporta il sito Rolling Stone, sembra stia vivendo in una fattoria in Vermont con una madre e tre bambini di età inferiore a cinque anni.

La situazione sarebbe però particolarmente complicata anche dal punto di vista legale.

Le fonti della testata avrebbero espresso la propria preoccupazione perché Ezra Miller coltiva illegalmente marijuana nella proprietà, ne farebbe liberamente uso in presenza dei minorenni e sarebbe in possesso di numerose armi da fuoco e munizioni.

A destare particolarmente ansia è la situazione dei più piccoli e una bambina di solo un anno avrebbe persino messo in bocca un proiettile lasciato incustodito.

L'attore di The Flash avrebbe incontrato la famiglia nelle isole Hawaii, dove è stato arrestato due volte. La madre che è diventata amica di Miller ha dichiarato che la star l'avrebbe aiutata ad allontanarsi da un ex violento e che ha abusato di lei, offrendole un ambiente sicuro: "Il ranch di Ezra è stato un porto sicuro per noi. Possono avere delle armi per autodifesa, ma sono conservate in una parte della casa in cui non vanno mai i miei bambini... I miei figli possono rilassarsi maggiormente grazie alla sicurezza e all'affetto che Ezra sta offrendo loro".

Il padre dei bambini ha però negato le accuse e sostiene di non poter parlare con loro o vederli da aprile: "Sto passando le pene dell'inferno. Ho una brutta sensazione... Voglio andare e recuperare i miei figli, significano tutto per me".

Le autorità sono state coinvolte, tuttavia non sembra siano state riscontrate per ora delle irregolarità.