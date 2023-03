The Flash: una nuova action figure svela il costume del Batman di Ben Affleck

Scopriamo meglio il look che sfoggerà Ben Affleck per la sua ultima volta nei panni del Cavaliere Oscuro.

Ben Affleck darà l'ultimo saluto al suo Batman con l'uscita di The Flash il prossimo giugno, e una nuova action figure ci offre uno sguardo molto più ravvicinato alla Batsuit che l'attore indosserà nel film di Andy Muschietti.

"Sotto le sembianze del vigilante mascherato Batman, il miliardario Bruce Wayne non solo è uscito dall'ombra per diventare il leader riluttante della Justice League, ma è anche amico e mentore di Barry Allen", si legge nella descrizione ufficiale del prodotto. "Avendo subito perdite a livello personale, Bruce è una fonte di conoscenza e comprensione senza pari per The Flash nel suo viaggio da supereroe".

Come già anticipato nei giorni scorsi, Ben Affleck apparirà come Batman solo per pochi minuti nel film. Nel corso della trama, rivedremo anche il Batman di Michael Keaton, 31 anni dopo l'ultima volta in Batman - il ritorno. Quest'ultimo dovrebbe avere uno screentime superiore a quello di Affleck.

The Flash, Ben Affleck: "Ho realizzato le mie migliori scene nel ruolo di Bruce Wayne"

The Flash arriverà al cinema il 14 giugno 2023.