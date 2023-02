The Flash 9, Danielle Panabaker sul ritorno di Stephen Amell: "Abbiamo voluto omaggiare Arrow"

La star di The Flash Danielle Panabaker racconta com'è stato tornare a dirigere un episodio dello show nella sua ultima stagione, e in particolare il nono, quello che vedrà il ritorno di Stephen Amell come Arrow.

The Flash 9 sarà l'ultima stagione per la serie The CW, e Danielle Panabaker tornerà alla regia di uno degli episodi, ma non uno qualunque: l'attrice dirigerà il ritorno di Stephen Amell a.k.a. Arrow nell'Arrowverse, in quello che ha definito "un omaggio" allo show e ai suoi personaggi.

L'interprete di Caitlin Snow/Killer Frost in The Flash, Danielle Panabaker, tornerà dietro la cinepresa per dirigere uno degli episodi della nona stagione della serie, quello in cui rivedremo alcuni volti familiari dell'Arrowverse, da Stephen Amell a David Ramsey, da Keiynan Lonsdale a Sendhil Ramamurthy proprio come annunciato qualche mese fa.

"Sono incredibilmente grata. Grata per l'opportunità di dirigere un episodio di uno show per la prima volta, e molte altre dopo quella" ha raccontato l'attrice ai microfoni di Comicbook "E, in particolare, il nono episodio della nona e ultima stagione, con una sceneggiatura così incredibile, è stato davvero divertente da portare sullo schermo".

Si tratterà infatti di un episodio atto a "chiudere il cerchio" come ha affermato in precedenza lo showrunner della serie Eric Wallace, e quindi abbastanza ostico da girare, seppur estremamente entusiasmante.

"Ovviamente, non è stato privo di sfide e difficoltà, come è sempre il caso quando si fa televisione. Ci sono così tante grandi idee, ma il tempo e il budget per realizzarle sono limitati" ha continuato Panabaker "Sono stata così fortunata di poter dirigere proprio questo episodio, e di poterlo fare con tutte queste persone diverse, grazie al ritorno di Stephen (Amell), David (Ramsey), Keiynan (Lonsdale) e Sendhil (Ramamurthy). È stato davvero un dono poter lavorare con loro. Adoro dirigere e adoro lavorare con gli attori".

"E questo episodio soprattutto, credo che la crew ogni tanto abbia riso di me, perché essendo stata nello show fin dall'inizio, ricordo gran parte dei copioni e delle location" ha poi aggiunto, concludendo "E vi dirò, uno dei punti di forza di questa serie secondo me è sempre stato il fatto che abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ognuno fa tutto ciò che può, e questo tipo di energia rende ancor più speciale e magico lo show. E in particolare con questo episodio, volevamo rendere omaggio a Arrow, a quei personaggi, quelle dinamiche e quelle scene d'azione che eravamo abituati a vedere. Volevo che fosse un throwback a tutto questo, quindi spero che sia ciò che arriverà al pubblico"

La nona e ultima stagione di The Flash è attualmente in onda ogni mercoledì su The CW.