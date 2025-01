The Fantastic Four: First Steps, quando arriverà il trailer del film Marvel?

I Marvel Studios hanno mostrato un'anteprima di The Fantastic Four: First Steps al San Diego Comic-Con dello scorso luglio. Al D23 e ad altri eventi tenutisi negli ultimi mesi del 2024, è stato proiettato lo stesso sneak peek, anche se con scene tratte dal film anziché filmati di prova.

Con le voci che si rincorrono sui social media su quali trailer potrebbero essere rivelati durante il Super Bowl della prossima settimana - su cui condivideremo maggiori dettagli più avanti - è stato prevedibilmente detto che un primo sguardo ufficiale a The Fantastic Four: First Steps sarà tra questi.

Forse in precedenza si era parlato di un debutto a San Valentino. Tuttavia, sembra una decisione strana quella di mettere potenzialmente in ombra Captain America: Brave New World condividendo qualcosa di così importante il giorno stesso del suo arrivo nelle sale. Per questo motivo, il Super Bowl, che si terrà il 9 febbraio, sembra l'opzione più probabile.

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Con innumerevoli account di fan che hanno preso la voce per vera, Asad Ayaz - responsabile del marketing della Disney - ha risposto a uno di essi con "Che cosa?". Sembra un evidente esempio di come qualcuno sappia sfatare bene un pettegolezzo fuori controllo.

The Fantastic Four: First Steps, ecco i fumetti che hanno ispirato il reboot

Ebbene, un fan attento ha fatto notare che Ayaz ha anche risposto "Che cosa?" a un post su X risalente al 2021 in cui si affermava che la scena post-credits di Spider-Man: No Way Home sarebbe stata un teaser trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Come saprete, alla fine è stato rivelato proprio quel teaser.

Quindi, Ayaz in questo modo avrebbe confermato l'intenzione di diffondere il trailer di The Fantastic Four: First Steps durante il Super Bowl? Non esattamente. Se ciò avverrà, sarà anticipato, a meno che il piano non preveda che il teaser sia una sorpresa assoluta.