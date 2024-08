The Fantastic Four: First Steps, ecco i fumetti che hanno ispirato il reboot

Il regista di The Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman, ha rivelato i fumetti che hanno ispirato il reboot.

Il regista di The Fantastic Four: First Steps Matt Shakman ha condiviso alcune delle sue influenze per il prossimo film Marvel. Shakman tornerà al MCU per il grande blockbuster della prossima estate.

Inverse gli ha chiesto quali fossero le possibili influenze delle precedenti incarnazioni sullo schermo della Prima Famiglia Marvel. Ma sembra che Shakman sia più interessato all'esperienza fumettistica dei Fantastici Quattro che a quella del grande schermo.

Il regista cita Jack Kirby e riesce persino a inserire un po' di Jonathan Hickman. Tutto ciò è in linea con l'attenzione al retrò che i Marvel Studios hanno annunciato per The Fantastic Four: First Steps. Come sempre, attendiamo altre immagini di ciò che Shakman e compagnia stanno realizzando sul set nel Regno Unito.

The Fantastic Four: First Steps, il trailer mostrato al D23 è trapelato online

L'ispirazione

"Non guardo tanto agli altri film. Guardo ai fumetti stessi. Sono un grande fan dei fumetti dei Fantastici Quattro fin da quando ero bambino", ha spiegato Shakman. "Quindi, tornando a Jack Kirby, a Stan Lee e a John Byrne, sono partito da lì per risalire fino a Jonathan Hickman, Mark Waid e Ryan North. Il mio obiettivo è raccontare chi sono questi personaggi per me e dar loro vita nel miglior modo possibile".

Il cast di The Fantastic 4

I Marvel Studios hanno annunciato che Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) faranno parte del cast di The Fantastic Four: First Steps.

Ci saranno anche Ralph Ineson nel ruolo di Galactus, Julia Garner in quello di Shalla-Bal/Silver Surfer e Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne in ruoli misteriosi. La storia vede Galactus e Silver Surfer puntare alla distruzione della Terra.

Il regista Matt Shakman ha lavorato con il co-sceneggiatore di Avatar 2 Josh Friedman e con Cam Squires di WandaVision alla sceneggiatura di The Fantastic Four: First Steps. Il film uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.