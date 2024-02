The Fantastic 4 sarà ambientato negli anni '60? Un dettaglio lo confermerebbe

Nel giorno di San Valentino i Marvel Studios hanno sorpreso tutti annunciando il cast di The Fantastic 4, nuovo reboot cinematografico con al centro la super-famiglia più famosa dei fumetti.

Già si vociferava circa un'ambientazione del film nel passato, nello specifico negli anni '60, e adesso il nuovo artwork con i personaggi principali diffuso ieri sembrerebbe confermare proprio questa specifica ambientazione storica della pellicola.

The Fantastic 4, il cast confermato

Le star di Fantastic Four saranno quindi Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr Fantastic, Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn che interpreterà Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La cosa.

Nei fumetti i personaggi creati da Stan Lee e Jack Kirby ottengono i loro poteri dopo essere stati colpiti da raggi cosmici nello spazio. Reed può allungare il proprio corpo, Sue riesce a manipolare la luce e creare potenti campi di forza, Johnny riesce a trasformare il proprio corpo in fuoco e può volare, mentre Ben viene trasformato in una creatura arancione.

Il film Marvel si svolge negli anni '60?

Disegnati dal concept artist della Marvel, Wesley Burt, i Fantastici Quattro sono nel loro salotto. La prima cosa che salta all'occhio sono i loro costumi. In molte rappresentazioni cinematografiche di questa squadra Marvel, i personaggi non hanno i dettagli bianchi sulle loro tute, tranne che per il logo principale. In questo caso, gli stivali bianchi sono il primo segnale che c'è qualcosa sotto.

Non si tratta solo dello stile dell'artwork, ma anche della leggerezza dei Fantastici Quattro che riecheggia nell'immagine. Dalla scatola di cioccolatini quasi pittoresca in grembo a Sue alla maglia da rugby di Ben, l'intera immagine emana un fascino da XX secolo (Persino H.E.R.B.I.E. è presente). C'è una foto di un astronauta sulla parete, quindi probabilmente siamo vicini alla corsa allo spazio. Ma, a differenza di molti interni del MCU, qui si respira un'aria più reale. Guardando questo artwork, sembra quasi che Reed e Sue indossino dei maglioni con il loro logo al posto delle loro vere e proprie super tute.

The Fantastic 4: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach star del film Marvel

Tuttavia, in questa immagine potrebbe esserci un altro grande indizio che conferma ci troviamo negli anni '60. Ben Grimm, seduto sulla sedia, sta leggendo quello che probabilmente è un numero di LIFE Magazine. Una delle riviste più immediatamente associate alla cultura pop di quel decennio. Un fan ha segnalato la singola immagine su cui potrebbe basarsi. Il numero sarebbe quello del dicembre 1963 con il presidente Lyndon B. Johnson in copertina. Quando si mettono le due immagini una accanto all'altra, è difficile ignorare le somiglianze.

Infine, anche il logo appare decisamente retro.