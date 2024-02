The Fantastic 4: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach star del film Marvel

I Marvel Studios hanno annunciato i protagonisti del film The Fantastic 4, in arrivo nel 2025 nelle sale cinematografiche.

I Marvel Studios hanno ufficializzato il cast del film The Fantastic 4 con un'immagine condivisa sui social ideata per celebrare San Valentino e inviare degli auguri davvero speciali.

I protagonisti del progetto saranno Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, e Joseph Quinn.

La conferma dello studio

Le star di The Fantastic Four saranno quindi Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr Fantastic, Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn che interpreterà Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La cosa.

Il villain Victor Van Doom, invece, non ha ancora un interprete.

Il cast di The Fantastic 4

Disney ha inoltre annunciato che la data di uscita del film sarà il 2 maggio 2025, mentre Thunderbolts arriverà nei cinema il 25 luglio 2025.

La storia tra le pagine

Nei fumetti i personaggi creati da Stan Lee e Jack Kirby ottengono i loro poteri dopo essere stati colpiti da raggi cosmici nello spazio. Reed può allungare il proprio corpo, Sue riesce a manipolare la luce e creare potenti campi di forza, Johnny riesce a trasformare il proprio corpo in fuoco e può volare, mentre Ben viene trasformato in una creatura arancione.

Alla regia ci sarà Matt Shakman, già nel team di WandaVision. La sceneggiatura è invece stata scritta da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.