The Fantastic 4, chi è Shalla-Bal? Tutto sul nuovo Silver Surfer di Julia Garner

La notizia dell'ingaggio di Julia Garner nei panni di Silver Surfer in The Fantastic 4 dei Marvel Studios ha certamente incuriosito i fan, ma approfondiamo meglio il suo personaggio, ovvero Shalla-Bal, per come è ritratto nelle pagine dei fumetti Marvel.

Un personaggio affascinante per l'MCU

Creata da Stan Lee e John Buscema in Silver Surfer #1 del 1968, Shalla-Bal viene introdotta come imperatrice di Zenn-La, un pianeta utopico originariamente creato da un Norrin Radd / Silver Surfer che viaggiava nel tempo. Shalla-Bal e Norrin si incontrarono inizialmente dopo la morte della madre di lui, ma lui ignorò i sentimenti di lei per lui e si concentrò sul suo lavoro. Quando Norrin ricevette il Potere Cosmico e divenne Silver Surfer, lasciò Shalla-Bal, in parte per permettere a Galactus di risparmiare Zenn-La dalla sua ira divoratrice di pianeti.

Nel corso degli anni, Shalla-Bal ha continuato a provare sentimenti per Silver Surfer, anche quando è stata clonata, manipolata da Mefisto e brevemente uccisa. Durante quella storyline, Norrin diede a Shalla-Bal parte del Potere Cosmico, in modo che potesse aiutare a salvare Zenn-La dalla distruzione di Galactus. In seguito, Shalla-Bal disse a Norrin che non poteva sposarlo, per dovere verso il suo pianeta. Negli anni successivi è apparsa periodicamente, sia in storie di Silver Surfer che in diverse serie dei fumetti Marvel.

Sebbene Shalla-Bal sia stata in gran parte ritratta come un sovrano alieno umanoide nel canone Marvel principale, è diventata Silver Surfer nella continuità separata della miniserie Terra X. In una breve apparizione nel numero, sia Shalla-Bal che Norrin ricevono il Potere Cosmico e vengono soprannominati gli araldi gemelli di un nuovo Galactus, Franklin Richards, ma Shalla-Bal viene rapidamente uccisa.

The Fantastic 4

In precedenza, è apparsa nella serie animata di Silver Surfer del 1998, in cui era doppiata da Camilla Scott. La storia d'amore tra lei e Norrin ha ispirato anche diverse canzoni.

Matt Shakman dirigerà Fantastic Four per i Marvel Studios, mentre la sceneggiatura è firmata da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer. Gli interpreti degli eroi saranno Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby che è Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach che è Ben Grimm/la Cosa.

"È diverso sotto molti aspetti", ha spiegato Shakman. "Vorrei poter essere specifico. Vorrei poter dire di più. Ma stiamo facendo le cose in modo molto diverso dal punto di vista della storia, dell'approccio alla regia, che si adatta davvero al materiale. Vorrei poter dire di più. Mi piacerebbe, ma non posso. Ma penso che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate visto prima, e certamente diverso da qualsiasi cosa della Marvel che abbiate visto prima".