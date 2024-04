Fantastic Four, Joseph Quinn sulla preparazione di Johnny Storm: 'Mi darò fuoco ogni giorno'

Dopo essere stato la stella di punta della quarta stagione di Stranger Things nel ruolo dell'eroe tragico Eddie Munson, Joseph Quinn ha ottenuto il ruolo più importante della sua carriera, quello di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, nei Fantastici Quattro dei Marvel Studios.

Durante il suo panel al Facts Comic-Con in Belgio Quinn ha condiviso la sua eccitazione per il progetto e la visione del regista Matt Shakman per la Prima Famiglia Marvel.

"Sono davvero entusiasta! Non riesco ancora a crederci, è pazzesco. Abbiamo un gruppo fantastico. Quando ho parlato con Matt, il regista ha avuto una visione brillante, e il gruppo che abbiamo... è stata una decisione facile. Volevo assolutamente farne parte".

Quando gli è stato chiesto se poteva rivelare come si stava preparando per la parte, Quinn ha scherzato dicendo che "si darà fuoco ogni giorno".

Fantastic Four, Lakeith Stanfield sulla scelta di Julia Garner come Silver Surfer: "Pensavo dovessi essere io"

Fantastic Four: il poster di Johnny Storm per il 4-4

Fantastic Four

Quinn si unisce a Pedro Pascal (Il trono di spade, The Last of Us) nel ruolo di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa.

All'inizio della settimana si è diffusa la notizia che Julia Garner è stata scritturata per il ruolo femminile di Silver Surfer.

I dettagli della trama sono ancora un mistero, ma un recente rumor ha affermato che I Fantastici Quattro sarà ambientato in un universo alternativo. Se fosse vero, questo suggerirebbe ovviamente che i personaggi saranno delle varianti provenienti da qualche altra parte del Multiverso che alla fine troveranno la loro strada verso la linea temporale principale del MCU (forse a causa della frattura interdimensionale causata da Dar-Benn alla fine di The Marvels).

Galactus è stato confermato come villain principale, ma nessun attore è attualmente in trattativa per la parte.