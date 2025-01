The Fall Guy: l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray è in sconto su Amazon

Se avete apprezzato al cinema The Fall Guy, vi segnaliamo che la sua edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray è in sconto su Amazon.

L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di The Fall Guy è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 22,96€, con uno sconto del 19% sul prezzo mediano indicato (28,34€). I dettagli relativi al film sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di The Fall Guy è venduta e spedita da Amazon.

The Fall Guy: l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

The Fall Guy, il nuovo thriller comedy firmato dal maestro dello stunt e regista David Leitch, in un'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray che celebra il concetto di intrattenimento ad alta intensità, e lo spirito più leggero in questo senso. L'edizione home video in questione è sia un omaggio visivo agli action-movie, che una celebrazione verso coloro che li rendono possibili: gli stuntman.

Con un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Ryan Gosling ed Emily Blunt, la steelbook in questione offre un'immersione totale nella storia di Colt Seavers, uno stuntman che, tra incidenti spettacolari e pericoli reali, affronta la sfida più grande della sua carriera. Un prodotto indispensabile per i collezionisti e per chiunque voglia rivivere il brivido del grande schermo a casa propria.