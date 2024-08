The Fall Guy: il film con Ryan Gosling e Emily Blunt merita una grande rivincita in blu-ray

Se gli incassi al botteghino sono stati al di sotto delle attese e dei meriti del film, adesso con l'uscita dell'ottimo blu-ray targato Plaion lo spettacolare The Fall Guy può prendersi la giusta rivincita in homevideo.

Al botteghino, inutile negarlo, è rimasto decisamente sotto le attese. Ed è un vero peccato perché The Fall Guy è un vero cult che meritava ben altro riscontro. Ritmo, ironia e spettacolarità non mancano di certo nel film di David Leitch, dove uno scatenato Ryan Gosling è uno stuntman professionista e controfigura di una famosa star, mentre la sua fidanzata, interpretata da Emily Blunt, lavora come operatore nelle riprese. Ma quando lui resta ferito in un incidente sul set, decide di lasciarsi cinema e fidanzata alle spalle.

Uno scatenato Ryan Gosling in una spettacolare scena di The Fall Guy

La simpatia dei due protagonisti, reduci da Oppenheimer e Barbie, le incredibili scene di azione e i riferimenti alla vera Hollywood fanno di The Fall Guy un film decisamente spassoso, che merita ora di tentare di prendersi la rivincita in homevideo. E i primi dati di vendita sono molto positivi. A questo proposito il blu-ray sfornato da Plaion Pictures che abbiamo potuto analizzare è il prodotto giusto per rendere una visione casalinga la più divertente e godibile possibile.

Un video perfetto per il giocoso e colorato baraccone di The Fall Guy

Il blu-ray di The Fall Guy

La buona notizia per la rivincita in homevideo, infatti, è che l'edizione blu-ray esalta al massimo lo spettacolare e giocoso baraccone che è The Fall Guy. A partire da un video scintillante che nonostante non tocchi le vette del 4K (comunque disponibile in commercio in edizione steelbook), presenta un altissimo livello di dettaglio. Il quadro infatti sorregge con convinzione e senza sbavature tutte le frenetiche scene d'azione denotando grande compattezza e sfoderando fluidità e una notevole profondità.

Un momento di tenerezza fra Ryan Gosling e Emily Blunt

Sul fronte della definizione i primi piani del cast rivelano una quantità incredibile di particolari del viso, dalla barba e del trucco, anche quando lo sporco fa capolino dopo le gesta da stunt. Ma anche i dettagli sui costumi alieni del set, gli altri abiti e le varie ambientazioni sono al top. Scoppiettante il croma, con sfumature variegate e colori sempre brillanti, che poi sfociano in tonalità abbacinanti da neon nella scena del night club, ulteriormente amplificate quando Colt è sotto l'influenza della bevanda allucinogena di Doone.

The Fall Guy, recensione: Ryan Gosling ed Emily Blunt brillano in un instant cult per amanti del cinema

Un audio da non perdere tra esplosioni, crash e colonna sonora

Occhiali da sole e sporco da stuntmen: Ryan Gosling sfodera tutto il suo fascino

In un film dalle scene così roboanti e chiassose, un ruolo decisivo lo gioca il reparto audio. Anche sotto questo aspetto, il blu-ray di The Fall Guy ha le potenzialità per sfondare in homevideo: la traccia italiana a dire il vero si limita a un Dolby digital Plus 7.1, comunque coinvolgente e capace di assecondare la spettacolarità sonora del film, però la traccia Dolby Atmos inglese offre inevitabilmente qualcosa di più. In ogni caso, le ripetute sequenze dove agisce lo stuntman, sia sul set sia fuori quando deve affrontare guai veri, sono un vero spasso per le orecchie.

Una spettacolare scena di The Fall Guy

L'immersione è totale fra esplosioni, schianti, crash e spari, con bassi generosi e muscolari e un'impressionante e precisa attività di tutti i diffusori. E vogliamo parlare della bellissima colonna sonora con tanti classici? La musica avvolge lo spettatore in modo inebriante, con suono deciso e bassi ancora una volta poderosi, mentre i dialoghi sono sempre forti e puliti. Insomma, anche sul fronte audio il blu-ray può togliersi delle belle soddisfazioni e far breccia nel cuore e nelle orecchie degli spettatori.

The Fall Guy: Ryang Gosling e il cuore grande degli stuntman

Gli extra: commento audio e 70 minuti di contributi tutti da gustare

Un gesto piuttosto eloquente di Ryan Gosling

Un film con tante scene spettacolari non può che destare la curiosità di come si siano svolte le riprese e quali trucchi siano stati utilizzati. Anche in questo viene incontro l'edizione homevideo con un corposo reparto extra con circa 70 minuti di materiale. Si parte dalle Papere (4' e mezzo) con gli sbagli del cast sul set, per proseguire con le Riprese alternative (6'). Quindi il contributo più corposo, davvero da non perdere, ovvero Astuzie sulle acrobazie: un'analisi dell'azione (19'), che descrive progettazione e realizzazione di cinque delle acrobazie più memorabili del film svelando segreti e retroscena delle riprese. A seguire troviamo Realizzare un capolavoro del metacinema (16'), un dietro le quinte con cast e troupe impegnati nelle varie location australiane sul progetto cinematografico al centro del film.

Oltre a tante acrobazie, c'è spazio anche per un bacio fra Emily Blunt e Ryan Gosling

Si prosegue poi con Come infrangere un record mondiale (6'), con lo stuntman Logan Holladay che racconta il successo di un numero incredibile, e con Caos al Nightclub (3' e mezzo) sulla scena del combattimento fra Colt Seaver e gli scagnozzi di Doone. E poi ancora L'arte di fare lo stuntman (4' e mezzo) con protagonista Ben Jenkin, controfigura di Ryan Gosling, e quindi Girare "Metalstorm" (4' e mezzo) sul film dei primi anni '80 della Universal che ha ispirato il film girato all'interno di The Fall Guy. In chiusura Innamorarsi dello stuntman con Bob Reese (4' e mezzo) e la possibilità di vedere il film con il commento del regista e produttore David Leitch e della produttrice Kelly McCormick.