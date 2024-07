The Fall Guy: il ritorno di Colt Seavers sul set in una clip esclusiva celebra l'arrivo in digitale

Una clip esclusiva di The Fall Guy celebra l'arrivo dell'ode agli stuntment interpretata da Ryan Gosling ed Emily Blunt, disponibile dal 17 luglio a noleggio in digitale su tutte le piattaforme.

Lo scavezzacollo Colt Seavers torna per fare compagnia a schiere di fan anche sul piccolo schermo. Celebriamo l'arrivo a noleggio in digitale di The Fall Guy, reboot molto libero ispirato alla serie di culto degli anni '80 con Lee Majors Professione Pericolo. Al posto del divo del piccolo schermo troviamo oggi Ryan Reynolds nei panni di un affascinante, ma non troppo fortunato stuntman alle prese con un delitto da risolvere.

Come mostra la clip esclusiva offerta da Movieplayer.it, il ritorno sul set di Colt Seavers sul set a distanza di un anno dall'incidente che lo ha bloccato a lungo non è dei più felici. Jody, la donna di cui è innamorato, è ora stata promossa regista e non ha perdonato il suo allontanamento, perciò il loro dialogo è ricco di fraintendimenti.

Come vedere The Fall Guy in digitale

Diretto dal vero stuntman David Leitch, The Fall Guy è un inno alle controfigure fuso con un'avventura romantica mescolata con qualche brivido, il tutto ambientato sul set di un film. Omaggio esplicito alla serie Professione Pericolo, il film vede interpreti Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

Ryan Reynolds interpreta Colt Seavers, uno stuntman pronto a tutto che fa ritorno sul set dopo un grave incidente e viene chiamato a ritrovare una star scomparsa, smascherando al tempo stesso una cospirazione.

Disponibile dal 4 luglio in acquisto digitale su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten e Microsoft, da domani 17 luglio The Fall Guy sarà disponibile a noleggio in digitale su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafile e Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.