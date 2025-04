Nuova categoria agli Oscar per gli stunt, Eva Mendes elogia il marito Ryan Gosling: "È un grande traguardo"

L'attrice esulta per l'impegno della star di The Fall Guy nel chiedere che l'Academy riconosca un premio anche agli stuntman.

Eva Mendes ha elogiato con entusiasmo il marito Ryan Gosling dopo il successo della sua campagna per rendere gli stunt idonei a ricevere un premio Oscar dall'Academy.

La star di The Fall Guy aveva sfruttato il tour promozionale del film nel 2024 per chiedere l'istituzione di una categoria agli Oscar per il miglior coordinamento degli stunt. Nel film, Gosling interpreta proprio uno stuntman, Colt Seavers.

L'entusiasmo di Eva Mendes per Ryan Gosling

Eva Mendes ha pubblicato su Instagram alcune foto del marito insieme al regista David Leitch e Seth Phillip, in cui Gosling tiene fra le mani un cartello con scritto:"Date un Oscar agli stunt".

L'attrice ha scritto:"Il mio uomo è il migliore! Purtroppo, il successo viene quasi sempre misurato solo in base agli incassi. Per questo sono ancora più orgogliosa di lui per aver trasformato l'intero press tour di The Fall Guy in una campagna per far riconoscere gli stunt agli Oscar. E ora, dopo quasi 100 anni in cui il lavoro degli stunt non è stato riconosciuto dall'Academy, è ufficialmente una categoria!! Questo è un successo enorme! E un traguardo che rimarrà. Congratulazioni all'incredibile comunità degli stunt!!".

Ryan Gosling stuntman in The Fall Guy

In The Fall Guy Colt Seavers (Ryan Gosling) è uno stuntman di Hollywood che, dopo un incidente che lo ha costretto a ritirarsi, viene richiamato in azione quando il protagonista di un grosso blockbuster scompare misteriosamente durante le riprese.

Il film è diretto dalla sua ex fidanzata Jody Moreno (Emily Blunt), e Colt accetta di tornare non solo per aiutare la produzione, ma anche nella speranza di riconciliarsi con lei.