The Fall Guy: Stephen King ha apprezzato il film con Ryan Gosling?

Stephen King non è soltanto uno degli scrittori più talentuosi e famosi al mondo ma è anche un grande appassionato di cinema e spesso si cimenta in recensioni online o consigli per i propri fan. L'ultimo lungometraggio che ha attirato l'attenzione dell'autore di IT è il nuovo film diretto da David Leitch, The Fall Guy.

Liberamente ispirato all'omonima serie tv degli anni '80, The Fall Guy racconta le vicende di un ex stuntman in declino che lavora al film di debutto della sua ex fidanzata regista e viene coinvolto in una cospirazione che riguarda la star principale del film. Pur non essendo considerato un enorme successo al box-office, con un incasso da 145,6 milioni di dollari, il film di David Leitch ha ottenuto recensioni positive dalla critica.

L'opinione di Stephen King

Un collega dello scrittore, Linwood Barclay, ha scritto su X di aver trovato molto divertente il film con Gosling e King gli ha risposto, dichiarando di essere d'accordo... solo in parte:"Sì, decisamente divertente ma molto divertente? Forse no"_. Un giudizio a metà di Stephen King, che probabilmente ha apprezzato l'opera di Leitch senza suscitargli grande entusiasmo.

Il tweet di Stephen King sembra in linea con il risultato ottenuto al botteghino dal film di Leitch, che probabilmente, nonostante i giudizi mediamente positivi, non ha raggiunto le aspettative previste prima della sua uscita. Inoltre, il rapido passaggio del film sulle piattaforme streaming potrebbe aver influito sul responso del pubblico al box-office, così come il mix di romanticismo e action.

La recensione di The Fall Guy sembra variare parecchio, sia per la critica che per il pubblico. L'opera è un chiaro omaggio di David Leitch, ex stuntman professionista, al mondo delle acrobazie per il cinema, con due star del calibro di Ryan Gosling ed Emily Blunt, reduci dai due successi più importanti del 2023, Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan. Nel cast del film di Leith anche Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke e Hannah Waddingham.