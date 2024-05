Just Cause: il videogame arriverà al cinema grazie al regista di Deadpool e John Wick

Continua a crescere la tendenza di adattare videogame per il grande schermo e l'ultimo arriva proprio dal regista e produttore di Deadpool

Just Cause si è appena aggiunto a quella schiera di videogame che verranno adattati a breve per il grande schermo e a concretizzare il tutto ci ha pensato David Leitch, regista e produttore di Deadpool e John Wick.

Il videogioco di Square Enix e Avalanche Studios è approdato alla Universal Pictures e il regista di Blue Beetle Ángel Manuel Soto sarà il regista dell'adattamento. Kelly McCormick e Leitch, il duo di produttori di The Fall Guy e Io sono nessuno, produrranno attraverso la loro 87North. La società ha un accordo di esclusiva proprio con la Universal.

Tra i produttori figurano anche Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson di Story Kitchen. Il team è già impegnato nel settore dei videogiochi con gli adattamenti dei titoli Tomb Raider e Sonic the Hedgehog.

Di cosa parla Just Cause?

Dal suo debutto nel 2006, il videogame mette i suoi giocatori al centro di missioni mortali nei panni di Rico Rodriguez, un agente operativo specializzato in cambi di regime. Armato di un rampino e di una tuta alare, compie missioni in corsa contro il tempo per fermare la Mano Nera, un letale gruppo di mercenari.

L'adattamento cinematografico è in sviluppo da quasi un decennio dalla Constantin Film e ha visto alternarsi registi come Brad Peyton (che è tornato alla regia con Atlas) e Derek Kolstad prima che i diritti decadessero.

La Universal ha colto al volo l'occasione, poiché lo studio vede il titolo come parte dell'ondata crescente di adattamenti di videogiochi che sembrano si stiano affiancando al successo dei supereroi al box-office.

Solo nel 2023, lo studio ha avuto successo con Super Mario Bros. Il Film e Five Nights at Freddy's, che hanno incassato rispettivamente oltre 1,4 miliardi di dollari e 290 milioni di dollari al box office mondiale.