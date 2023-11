The Fall Guy: Ryan Gosling e Emily Blunt nel trailer della nuova action comedy di David Leitch

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer di The Fall Guy, la nuova action comedy di David Leitch interpretata da Ryan Gosling e Emily Blunt.

Basato sull'omonima serie televisiva degli anni '80, The Fall Guy vede Gosling interpretare Colt Seavers, uno stuntman professionista che un tempo era noto per essere il migliore del settore. Purtroppo, il tempo e tutte le cadute non sono stati gentili con Colt, che è ormai diventato l'ultima scelta tra i suoi colleghi.

Ancora in fase di recupero dopo una performance andata male che ha quasi messo fine alla sua vita, Colt torna in azione quando gli viene chiesto di partecipare all'ultimo film della sua ex fidanzata Jody Moreno (Blunt). Lavorare con una ex può essere già abbastanza difficile, ma quando il protagonista della produzione (Aaron Taylor-Johnson) scompare, Colt prende in mano la situazione, mettendo alla prova le sue abilità sul set.

Ryan Gosling è di nuovo uno stuntman

Per Gosling si tratta della seconda volta nei panni di uno stuntman dopo la prova in Drive di Nicolas Winding Refn. L'attore è reduce dal successo mondiale di Barbie, dove si è reso protagonista anche di un numero musicale diventato immediatamente virale dopo l'uscita in sala del film di Greta Gerwig.

The Fall Guy: il film con Ryan Gosling tratto da Professione pericolo presentato con uno show dal vivo

The Fall Guy, nel cui cast troviamo anche Aaron Taylor-Johnson (Kraven Il Cacciatore), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Winston Duke (Black Panther) e Teresa Palmer (Lights Out), uscirà nelle sale americane il 1° marzo 2024.