The Fall Guy: il film con Ryan Gosling tratto da Professione pericolo presentato con uno show dal vivo

Durante il CinemaCon 2023 è stato presentato anche il film The Fall Guy, con star Ryan Gosling, e il progetto si preannuncia come pieno d'azione, considerando che Universal ha persino deciso di introdurlo con un'esibizione di stuntman dal vivo.

Il lungometraggio è un adattamento per il grande schermo della serie Professione pericolo.

I primi dettagli del film

Secondo quanto rivelato da /Film, al CinemaCon di Las Vegas è andato in scena uno show con performer di vario genere che hanno eseguito delle incredibili e pericolose scene d'azione. La presentazione di The Fall Guy è stata introdotta con persone che scendevano dal soffitto, correvano in moto, facevano parkour e usavano armi pericolose.

Una delle persone coinvolte era inoltre la controfigura di Ryan Gosling impegnata nelle riprese del film.

L'attore canadese interpreta nel lungometraggio Colt Seavers, uno stuntman che ha cambiato lavoro ed è impegnato come parcheggiatore fino a quando la sua ex fidanzata, una regista, lo chiama per avere il suo aiuto nel localizzare un attore scomparso, che la fama di essere un cattivo ragazzo.

Nel cast del progetto ci sono Emily Blunt (The Quiet Place), Winston Duke (Black Panther 2), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once), Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter), e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Ryan Gosling: l'ascesa verso il successo, tra eroi romantici e killer

La presentazione al CinemaCon

Il video di presentazione del film diretto da David Leitch ha introdotto alcune delle scene d'azione, tra momenti girati nel deserto di Los Angeles e altri ambientati in città di notte. Nel montaggio c'erano inoltre grandi esplosioni, scene al rallentatore e molti momenti spettacolari.

L'arrivo di Professione pericolo - The Fall Guy è previsto per l'1 marzo 2024.