The Fall Guy: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray del film con Ryan Gosling

Uscito nei cinema italiani il primo maggio 2024, The Fall Guy ha saputo immediatamente catturare le attenzioni del pubblico contemporaneo mondiale grazie alla commistione di romanticismo e auto-ironia che lo contraddistingue immediatamente dagli altri prodotti cinematografici dello stesso stampo. Ad aver lasciato il segno nelle persone che lo hanno visto in sala, oltre all'impianto formale e alla regia di David Leitch, troviamo pure le interpretazioni sopra alle righe di un cast amatissimo fin dai primissimi annunci in ambito marketing. Ryan Gosling ed Emily Blunt funzionano alla grande, come anche le singole trovate alla base di un'esperienza divertente e brillante.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è già possibile preordinare la versione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di The Fall Guy, ricordandovi che la sua uscita ufficiale è prevista per il 31 dicembre 2024. Il prezzo di questa edizione indicato, nel momento un cui stiamo scrivendo questo articolo, è di 34,99€, con il preorder definito come "prenotazione al prezzo minimo garantito" (i termini specifici di questa definizione li trovate nel dettaglio su Amazon). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più, passate dal box seguente.

The Fall Guy, una storia di stunt e amore

Concentrandosi sulla vita di Colt Seavers (Ryan Gosling), The Fall Guy introduce il pubblico alle routine sul set di uno stuntman famoso e con una carriera ben avviata. I suoi standard sono riconosciuti a livello professionale e il suo cuore è puntato verso quello di Jody Moreno (Emily Blunt), assistente alla regia che sogna, un giorno, di realizzare un film tutto suo. Dopo un brusco incidente, però, la vita di Seavers prende una piega oscura e distaccata. Questa torna nuovamente sotto ai riflettori del proprio mestiere grazie a una proposta di lavoro che lo proietterà in un giallo dalle tinte imprevedibili e sui generis.

