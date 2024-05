The Fall Guy 2 si farà? Ryan Gosling conosce già la trama del sequel

Nonostante non abbia fatto faville al box-office, il sequel del film con Ryan Gosling sarebbe ormai certo

The Fall Guy è arrivato nelle sale lo scorso fine settimana e nonostante non abbia sfondato al box-office al suo esordio le speranze per un eventuale sequel ci sono tutte.

La commedia d'azione è attualmente in vetta alla classifica di Rotten Tomatoes con un punteggio di critica dell'82% e di pubblico dell'87%. Nonostante il fascino delle due star protagoniste e gli alti indici di gradimento, il film non ha esordito al box-office come la Universal sperava.

Ha infatti incassato "solo" 28,5 milioni di dollari nel fine settimana, meno dei 30-35 milioni stimati dagli analisti. Tuttavia, Gosling spera già di tornare in un sequel. L'attore candidato all'Oscar ha parlato con Fast Company e ha affrontato il tema di un possibile seguito di The Fall Guy.

The Fall Guy: Ryan Gosling con Emily Blunt in una scena del film

The Fall Guy 2, Ryan Gosling conosce già la trama

"Oh sì. Abbiamo già - voglio dire, amiamo questi personaggi così tanto che volevamo sapere, solo per noi stessi, cosa succederà a Colt e Jody dopo la fine del film? Qual è la prossima fase per loro? E sappiamo esattamente qual è. E speriamo che anche il pubblico voglia saperlo", ha rivelato Gosling.

"Il sequel si scrive praticamente da solo. Conosciamo già [la storia] a fondo. Speriamo solo che questo film piaccia abbastanza da permetterci di continuare a raccontare la storia di questi personaggi. Li amiamo così tanto, e amiamo questo mondo, e mi sento abbastanza fiducioso da dire che lo faremo".

Di cosa parla The Fall Guy?

Il film segue la storia di Colt Seavers, uno stuntman che per il suo lavoro è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il divertimento del pubblico.

Ryan Gosling parla dell'incontro con Steven Spielberg: "Mi ha abbracciato e detto che ha amato The Fall Guy"

Reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a diventare l'eroe della storia e non più semplice comparsa?