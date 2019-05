The Falcon and Winter Soldier: Emily VanCamp e Daniel Bruhl in trattative per la serie Disney+

Emily VanCamp e Daniel Bruhl sono in trattative per affiancare Anthony Mackie e Sebastian Stan nella serie Disney+ The Falcon and Winter Soldier.

Novità in arrivo sulla serie Marvel The Falcon and Winter Soldier, lo show in arrivo su Disney+ ha ora un regista, in più le star dell'MCU Emily VanCamp e Daniel Bruhl sono in trattative per comparire nello show.

The Falcon and Winter Soldier proseguirà l'epopea dell'MCU sul piccolo schermo insieme a molte altre serie Marvel annunciate sulla piattaforma Disney+, lo show vedrà protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

A dirigere quella che dovrebbe essere una miniserie in sei parti, programmata per l'agosto 2020, sarà Kari Skogland, che ha una lunga esperienza in tv avendo diretto episodi di The Handmaid's Tale, Penny Dreadful, The Punisher, The Walking Dead e l'atteso NOS4A2. Ma la notizia più interessante riguarda il possibile ritorno di Emily VanCamp, che ha interpretato l'agente dello SHIELD Sharon Carter in Captain America: Civil War e Captain America: The Winter Soldier, e Daniel Brühl, volto del villain di Civil War Helmut Zemo.

Se l'ingaggio dei due attori verrà confermato, è possibile cominciare a fare qualche ipotesi sulla trama e sull'epoca di ambientazione della miniserie. Nel corso dello show scopriremo se Mackie accetterà l'offerta di prendere lo scudo di Captain America che Steve Rogers gli ha ceduto alla fine di Avengers: Endgame? per adesso Marvel non conferma né smentisce l'ipotesi.