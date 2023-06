Treat Williams: Emily VanCamp ricorda il suo papà in Everwood

La star di Everwood, Emily VanCamp, ha omaggiato il collega Treat Williams, scomparso ieri in seguito a un incidente in moto, che nello show interpretava suo padre. In uno dei suoi primi ruoli, Emily VanCamp ha recitato al fianco di Williams nella serie drammatica di culto firmata da Greg Berlanti, andata in onda per quattro stagioni, dal 2002 al 2006. I due hanno poi recitato insieme nel film della CBS Hallmark Hall Of Fame del 2011 Beyond the Chalkboard.

"Le molte volte in cui abbiamo lavorato insieme è sempre stato meraviglioso ed ero sempre entusiasta in attesa della volta successiva", ha scritto Emily VanCamp su Instagram pubblicando una foto di Treat Williams. "Mando tutto il mio amore alla tua famiglia, Treat. Vola in alto amico mio".

Treat Williams: le reazioni di James Woods, Justine Bateman e delle altre star alla notizia della morte

I lutti di Everwood

La morte di Treat Williams è stata confermata dal suo agente Barry McPherson, che ha lodato le qualità dell'attore, noto soprattutto per aver interpretato un neurochirurgo di New York City che trasferisce la sua famiglia in Colorado nella serie WB Everwood e per la partecipazione a film come Il principe della città di Sidney Lumet e Hair di Milos Forman.

Williams è il terzo ex membro del cast di Everwood a morire negli ultimi 10 mesi dopo Anne Heche, anch'essa scomparsa tragicamente a causa di un incidente d'auto, e John Beasley, morto 13 giorni fa.

Il cast dello show, di cui si parla da un tempo di un possibile revival, comprendeva anche Gregory Smith, Chris Pratt, Justin Baldoni, Stephanie Niznik, Vivien Cardone, Tom Amandes e Debra Mooney.