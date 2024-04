Revenge, secondo figlio per Emily VanCamp e Josh Bowman

La star di Revenge Emily VanCamp ha annunciato sui social la nascita della seconda figlia avuta dall'unione con il marito, la co-star Joshua Bowman. Genitori della piccola Iris, nata nell'agosto 2021, VanCamp e Bowman hanno dato il benvenuto, domenica 14 aprile, a Rio Rose.

"Rio Rose, 12-03-2024. Benvenuta al mondo, piccola" si legge nella didascalia della foto in bianco e nero condivisa dall'attrice "Ti amiamo".

La storia d'amore sul set

La coppia aveva annunciato a febbraio di essere in attesa del secondo figlio con un post dell'attrice in cui mostrava per la prima volta il pancione:"Ora non manca molto. Pronta quando lo sarai tu, piccolo amore". Tra i vari commenti al posto spiccano alcuni dei colleghi della coppia, tra cui Barry Sloane, co-star in Revenge.

Emily VanCamp è diventata famosa nei primi anni 2000, dopo essere stata notata da Greg Berlanti, creatore di Dawson's Creek, grazie alla serie tv Everwood nel ruolo della problematica adolescente Amy Abbott che fa perdere la testa al nuovo arrivato Ephram Brown, al fianco di Treat Williams, Chris Pratt e Gregory Smith. Successivamente, ha consolidato il proprio successo in altri show per il piccolo schermo come Brothers & Sisters, nel ruolo di Rebecca Harper, in un nutrito cast composto da Sally Field, Calista Flockhart e Rachel Griffiths, e Revenge, nei panni di Amanda Clarke. Nel 2014 è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Sharon Carter, personaggio portato sullo schermo in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, oltre alla miniserie Falcon and the Winter Soldier insieme ad Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Joshua Bowman è noto per il ruolo di Daniel Grayson proprio nella serie ABC, Revenge, e ha partecipato a diverse produzioni televisive come Una spia al liceo, Time After Time e Doctor Who. Proprio sul set di Revenge è nata nel 2011 una relazione con Emily VanCamp, culminata con il matrimonio qualche anno dopo.