The Falcon and The Winter Soldier: il destino di Sharon Carter rivelato da una t-shirt?

Arrivano nuovi dettagli su The Falcon and The Winter Soldier, la serie Marvel che sarà disponibile su Disney+ dal 19 marzo, grazie al nuovo merchandise che ci svela qualcosa in più su Sharon Carter.

Manca poco più di un mese al debutto di The Falcon and The Winter Soldier, la serie Marvel parte della Fase 4 di cui finora conosciamo pochi dettagli. Una t-shirt rivelerebbe, però, alcune informazione sul destino di Sharon Carter, agente speciale dello S.H.I.E.L.D. interpretata da Emily VanCamp.

In queste ore sul web sono state diffuse le immagini del nuovo merchandise di The Falcon and the Winter Soldier, ovviamente non ancora ufficiali. Da ciò che vediamo, molte delle maglie mostrate riguardano proprio Sharon Carter che, stavolta, sembra essere ricercata per dei crimini commessi, come si legge sul testo di una t-shirt:

"Ricercata per aver violato gli Accordi di Sokovia. Addestrata dallo S.H.I.E.L.D., si pensa sia pericolosa. Se la vedete, contattate le autorità. Non cercate di catturarla"

Dopo Captain America: Civil War, quando Sharon Carter ha aiutato Captain America a scoprire dove era stato imprigionato Bucky, sembra che l'agente si sia cacciata nei guai violando l'Accordo di Sokovia, ovvero la regolamentazione delle attività dei supereroi tramite il controllo del governo citata anche in una puntata di WandaVision.

The Falcon and the Winter Soldier si concluderà con l'ingresso del nuovo Captain America

The Falcon and the Winter Soldier è in arrivo su Disney+ il prossimo 19 marzo, quindi manca poco per scoprire quali sono stati gli eventi che hanno reso una ricercata l'Agente Carter. Nel cast della serie tv, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell e Daniel Brühl.