The Falcon and the Winter Soldier si concluderà con l'ingresso del nuovo Captain America, ma sulla sua identità Anthony Mackie non si sbottona.

In una recente intervista con il Rich Eisen Show, a Anthony Mackie è stato chiesto se sarà lui il nuovo Captain America, come lascerebbe intuire il finale di Avengers: Endgame. Evitando di sbilanciarsi (e di fare spoiler sul finale della serie in lavorazione), Mackie ha spiegato che raccogliere il testimone di Steve Rogers sarà più difficile del previsto:

"Alla fine di Endgame, Sam non ha accettato lo scudo. Se ricordate ha detto a Steve 'Non credo che sia giusto perché lo scudo è tuo. Quindi lo show sarà un modo per capire chi sarà Captain America, dove andrà a finire lo scudo e se Capitan America, se il soprannome di Captain America andrà a qualcun altro".

The Falcon and the Winter Soldier vede protagonisti Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, alias Falcon, e Sebastian Stan in quelli di Bucky Barnes, alias The Winter Soldier. La coppia, che si forma nel finale di Avengers: Endgame, affronterà insieme un'avventura globale che testerà le loro abilità e la loro pazienza. Nel cast dello show ci saranno, inoltre, Daniel Bruhl nei panni del villain, il Barone Helmut Zemo, ed Emily VanCamp, in quelli di Sharon Carter. La loro ultima apparizione nell'MCU risale a Captain America: Civil War.