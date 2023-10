Falcon and the Winter Soldier: Marvel conferma la controversa storyline tagliata dallo show

Il nuovo libro MCU: The Reign of Marvel Studios, che analizza nel dettaglio le produzioni del Marvel Cinematic Universe, ha confermato che una controversa storyline di The Falcon and the Winter Soldier è stata tagliata dalla serie.

A quanto pare, una delle sottotrame della serie riguardava la diffusione di una malattia altamente contagiosa, ma a metà della produzione il mondo è stato investito dalla pandemia di coronavirus, allungando i tempi per le riprese e rinviando la data d'uscita dello show. Alla fine, i Marvel Studios avrebbero deciso di rimuovere questa sottotrama che richiamava troppo l'attualità del periodo.

"La pandemia non solo ha costretto la produzione a interrompere le riprese a Praga, ma ha fatto sì che una trama pianificata sugli eroi che si affrettano a fermare una malattia in rapida diffusione sembrasse un po' troppo vicina alla realtà... [Malcolm Spellman aveva confermato che la serie ha eliminato questa sottotrama, anche se ha detto che non era stato a causa del coronavirus".

Daredevil: Born Again, Marvel scontenta della serie cerca altri sceneggiatori e registi

Le notizie ufficiali contenute nel libro affermano che il virus doveva essere usato come arma dai Flag-Smashers, i principali villain della serie. La sua rimozione dalla storia finale dello show spiega molto dei problemi narrativi avuti con la serie.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier. Anthony Mackie tornerà nei panni di Captain America in Captain America: Brave New World.