The Fabelmans di Steven Spielberg vince il Premio del Pubblico a Toronto 2022

L'infanzia di Steven Spielberg da Oscar, la vittoria del suo The Fabelmans a Toronto, dove ha conquistato il Premio del Pubblico, ipoteca una felice stagione dei premi, premiato anche Weird: The Al Yankovic Story con Daniel Radcliffe.

The Fabelmans, film autobiografico di Steven Spielberg con Paul Dano e Michelle Williams, ha conquistato il People's Choice, premio del pubblico del Toronto International Film Festival 2022, ipotecando riconoscimenti importanti alla prossima stagione di premi.

The Fabelmans: Paul Dano, Gabriel LaBelle e Michelle Williams in una scena

Il premio People's Choice del TIFF è spia piuttosto affidabile di un eventuale successo dell'Oscar. Negli anni passati, vincitori come Green Book e Nomadland hanno vinto il premio per il miglior film agli Academy Awards. Altri recenti vincitori, tra cui Tre manifesti a Ebbing, Missouri, La La Land e Jojo Rabbit, sono stati nominati per il miglior film e hanno ottenuto grandi risulatti durante la stagione dei premi.

Da quando la categoria People's Choice è stata creata nel 1978, sette vincitori hanno vinto il miglior film agli Oscar, cinque dei quali negli ultimi 20 anni.

"Come ho detto sul palco l'altra sera, 'Sono felice soprattutto di aver portato questo film a Toronto!' Questo è il film più personale che abbia mai realizzato e la calorosa accoglienza ricevuta a Toronto in quella che è stata la mia prima visita al TIFF è una grande gioia per me e tutta la mia famiglia Fabelman", ha detto Spielberg in una nota. "Grazie a Cameron Bailey e all'incredibile staff del TIFF, grazie a Universal Pictures e un ringraziamento molto speciale a tutti i fan del cinema di Toronto che hanno reso lo scorso fine settimana un momento che non dimenticherò mai".

The Fabelmans, Steven Spielberg: "In questo film ho raccontato i miei ricordi d'infanzia"

Tra i premiati anche il pazzo biopic Weird: The Al Yankovic Story, diretto da Eric Appel e interpretato da Daniel Radcliffe, Evan Rachel Wood e Quinta Brunson, ha conquistato il TIFF People's Choice Award nella sezione Midnight Madness.

Il Documentary Award è andato a Black Ice,