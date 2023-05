The Expendables, Dolph Lundgren: "Ho quasi preso a pugni Sylvester Stallone per il modo in cui mi trattava"

La collaborazione tra Dolph Lundgren e Sylvester Stallone non è sempre stata rose e fiori, l'attore svedese ricorda la lite sul set di The Expendables in cui ha quasi picchiato il collega.

Amici e colleghi di lunga data, Dolph Lundgren e Sylvester Stallone amano collaborare insieme, ma la loro relazione non è stata priva di problemi. Lo statuario Lundgren, interprete di Ivan Drago in Rocky IV, ha parlato delle scintille volate sul sel del primo The Expendables, dove ha quasi preso a pugni Sylvester Stallone per il modo in cui lo trattava sul set.

Dolph Lundgren e Sylvester Stallone in una scena di The Expendables

In una nuova intervista per The Graham Bensinger Show, Dolph Lundgren ha svelato i retroscena della sua amicizia con Sylvester Stallone, svelando che ci sono stati anche "brutti momenti" come l'incidente verificatosi sul set del primo I mercenari - The Expendables. All'ennesimo rimprovero di Stallone, anche regista del film, l'attore svedese ha rischiato di prenderlo a pugni dalla rabbia:

"Abbiamo avuto dei bei momenti e dei brutti momenti, un po' come accade in una famiglia. È stato molto duro con me in una scena del primo I Mercenari, dove mi ha urlato contro di fronte a tutta la troupe e mi ha fatto ripetere 20 volte una scena. Mi diceva, 'Mia nonna potrebbe farlo meglio di così. Che ca**o stai facendo?' Sai, praticamente di fronte a tutti. E quel giorno c'era anche la stampa internazionale ... Siamo andati in pausa pranzo e ricordo che ero in lacrime. Ero davvero sconvolto. Quella volta ho chiamato mia moglie e le ho detto: 'Se dice un'altra parola, lo prendo a pugni e mando a fanculo questo film, me ne vado".

Amici come prima

Fortunatamente, la situazione non è degenerata fino a quel punto. Lundgren ricorda che Stallone si è scusato con lui per il suo comportamento e le riprese sono proseguite senza senza ulteriori attriti. Nel corso degli anni ci sono stati altri litigi, ma l'affetto tra le due star di Rocky IV ha prevalso:

"Sono tornato sul set e tutti hanno capito che non ero sereno. Poi ho sentito un colpetto sulla schiena ed era Sly. Mi ha detto, 'Mi dispiace per prima. Facciamo solo un'altra ripresa e andiamo avanti.' E abbiamo avuto alcuni scontri nel corso degli anni, ma cosa posso dire, è un italiano pazzo. Penso che sappia che l'ho sempre rispettato e amato, e penso che sia per questo che siamo ancora amici".