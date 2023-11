I mercenari, Sylvester Stallone: 'Non mi sono mai ripreso del tutto dalle ferite'

Pochi giorni fa è uscito su Netflix il docu-film SLY, incentrato sulla vita del mitico Sylvester Stallone. Nel ripercorrere alcuni dei film più importanti della sua carriera, Stallone ha ammesso di non essersi mai ripreso dall'incidente avvenuto sul set de I mercenari nel 2009.

Stallone, che all'epoca delle riprese aveva 62 anni, ha subìto una frattura che ha richiesto l'inserimento di una placca metallica permanente nel collo. "A dire il vero, non mi sono mai ripreso del tutto", ha rivelato l'attore nel documentario. "Ha fatto un tale effetto sul mio corpo, non sono mai più stato lo stesso. Mai. Ne è valsa davvero la pena? Lo fai per ottenere l'approvazione della gente? Davvero, è quasi come se un bambino avesse bisogno di una pacca sulla testa da parte del padre. È un incoraggiamento costante. Ma è vero."

Sylvester Stallone dirige e interpreta The Expendables

Arriva in rete un report che getta luce su quanto Sylvester Stallone sia stato pagato per tutti i film della saga. La risposta? Ben 51 milioni di dollari.

I dati sono stati riportati dal magazine Parade secondo cui Stallone, che ha co-scritto, prodotto e recitato da protagonista nei primi tre film, sia stato pagato 48 milioni di dollari. Per il quarto film, invece, in cui ha ricoperto un ruolo minore, ha incassato "soltanto" 3 milioni di dollari. I primi tre capitoli della saga hanno incassato 809 milioni di dollari al box-office mondiale, ma è il secondo quello più redditizio fino a ora: 315 milioni di dollari.