Sylvester Stallone: 'Dopo sette operazioni per via di Expendables ho smesso di fare i miei stunt'

Le riprese de I mercenari - Expendables hanno lasciato Sylvester Stallone in pessima forma fisica dopo una scena d'azione finita male. A rivelarlo è stato lo stesso attore nella seconda stagione della docuserie The Family Stallone, in cui lo vediamo prepararsi al settimo intervento chirurgico alla schiena per ridurre le conseguenze delle ferite riportare sul set nel 2010. Ferite subite nel corso di uno stunt in cui doveva combattere contro la leggenda del wrestling Steve Austin.

Jason Statham, Sylvester Stallone e Randy Couture in una scena di The Expendables

"Ho fatto molte cose stupide. Stavo dirigendo I Mercenari e, come un idiota, stavo girando per la decima volta la scena di combattimento con Steve, ricordo uno schianto terribile" ha detto Stallone nel reality della Paramount+.

"Steve lo ha capito subito", ha aggiunto il divo, prima di ammettere che "non si è mai ripreso" dall'incidente, motivo per cui ha bisogno di nuovo un intervento chirurgico. "Non mi sono mai ripreso dagli stunt de I Mercenari. Dopo quel film, fisicamente non è stato più lo stesso. Quindi vi avverto, 'Non fate le vostre acrobazie'".

Un set movimentato

Dolph Lundgren e Sylvester Stallone in una scena di The Expendables

La scena de I mercenari - The Expendables che ha causato il danno fisico coinvolge Steve Austin, 59 anni, che scaraventa Stallone contro un muro di pietra. Il movimento gli ha causato la lussazione delle spalle e la frattura del collo. Di conseguenza, gli è stata inserita una placca di metallo nel collo e nelle fusioni spinali.

Nella docuserie, la moglie di Stallone, Jennifer Flavin, ha ricordato che è stato un "momento spaventoso" per la famiglia ogni volta che Stallone ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. L'imminente operazione stava anche ostacolando il previsto trasferimento della famiglia da Los Angeles alla Florida.

Un'immagine di Sylvester Stallone dal film The Expendables

"Non gli piace che la gente sappia che ha subito così tanti interventi chirurgici alla schiena", ha detto Flavin, 55 anni. "È spaventoso per la nostra famiglia ogni volta che Sly deve sottoporsi a un intervento chirurgico, perché non si sa mai... nessuno sa cosa può accadere."

"È davvero difficile vedere mio padre subire l'ennesima operazione dolorosa", ha aggiunto Scarlet, figlia di Stallone e Flavin. "Per tutta la mia infanzia, ha sofferto. Ha fatto tutto il possibile per superare il dolore ed essere presente, ma non potevo immaginare che in ogni momento di veglia stesse soffrendo."

Per fortuna, Stallone si è ripreso rapidamente nello show. "Spero che questo intervento sia risolutivo e lo aiuti a vivere una vita più confortevole", ha concluso Flavin.