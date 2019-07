The Expendables 4: Sylvester Stallone sta lavorando al film, l'annuncio sui social

Archiviato Rambo 5, nei cinema in autunno, Sylvester Stallone è già impegnato nello sviluppo di The Expendables 4.

Sylvester Stallone ha annunciato via social di stare lavorando a The Expendables 4. Mentre il pubblico attende con ansia l'uscita autunnale di Rambo 5, Stallone non perde tempo e prende in mano il prossimo progetto intorno a cui regna grande curiosità.

Da tempo si parla di un quarto capitolo della saga dei Mercenari. Oggi Stallone lo ha annunciato via social scrivendo:

"Tutti i fuochi d'artificio del 4 luglio mi hanno fatto pensare. Sto cominciando a preparare la prossima avventura!" Ad accompagnare il posto la foto di Sylvester Stallone nei panni di Barney Ross, protagonista della saga The Expendables.

A lanciare il franchise sui Mercenari, nel 2010, I mercenari - The Expendables. Stallone ha avuto l'idea di riunire tutte le action star degli anni '80 affiancando loro qualche giovane. Nella saga troviamo dunque Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Stone Cold Steve Austin, Terry Crews, Bruce Willis e Arnold Shwarzenegger. Dopo il successo del primo capitolo, sono seguite altre due avventure 2012 e 2014. Complessivamente i tre film hanno incassato oltre 800 milioni di dollari, da tempo circola il rumor su un ipotetico spinoff al femminile della saga.

The Expendables 4, confermato il ritorno di Stallone, ma che ne sarà di Arnold Schwarzenegger?

Restiamo in attesa di nuovi dettagli per scoprire quali sorprese ci riserva il futuro del franchise e se verrà confermato il rumor che vuole Stallone ospite della prossima Mostra del Cinema di Venezia con l'anteprima di Rambo 5.