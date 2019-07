Rambo 5: l'anteprima con Sylvester Stallone a Venezia 2019?

Sylvester Stallone potrebbe presentare in anteprima Rambo 5 alla Mostra di Venezia 2019. Questo è il rumor lanciato da Deadline qualche giorno fa.

Rambo 5: Sylvester Stallone in una foto del film

Dopo il possibile arrivo a Venezia dell'atteso Joker, con Joaquin Phoenix, anche Sylvester Stallone potrebbe godere della passerella lagunare per presentare in anteprima Rambo Last Blood, quinto (e ultimo?) capitolo della saga di John Rambo.

Rambo: Last Blood uscirà negli USA con Lionsgate il 20 settembre e in Italia il 14 novembre. Anche se mancano le conferme ufficiali, la data è propizia per un'eccezionale anteprima veneziana. Per Stallone quello al Lido sarebbe un ritorno dopo che nel 2009 è stato ospite della Mostra per ricevere il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award in 2009. A maggio il divo è stato ospite del festival di Cannes dove ha lanciato in anteprima i primi materiali di John Rambo e ha tenuto una masterclass.

Sylvester Stallone sarà di nuovo Rambo: "Non smettete mai di prendere a pugni la vita"

Rambo Last Blood, diretto da Adrian Goldberg, racconta quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti. Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.

L'uscita italiana di Rambo: Last Blood è fissata per il 14 novembre 2019. Se volete, potete leggere il nostro approfondimento sulla saga di John Rambo.