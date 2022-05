The Expendables 4: Sylvester Stallone anticipa il suo addio in un video con Jason Statham

Sylvester Stallone pubblica un divertente video con Jason Statham dal set di The Expendables 4, in cui lascia intendere che sta per lasciare il franchise.

Sylvester Stallone ha pubblicato su Instagram un nuovo video dal set di The Expendables 4 con Jason Statham, anticipando che sta lasciando il franchise nelle mani della co-star.

Sylvester Stallone ha creato il franchise The Expendables nel 2010, interpretando il protagonista, Barney Ross, capo di un gruppo di mercenari che riunisce vecchie glorie dell'action movie anni '80 e '90. Nei vari capitoli abbiamo visto la presenza di Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme e Antonio Banderas, tra gli altri.

I mercenari 3 - The Expendables ha intrapreso una deviazione, inserendo un cast giovane e optando per una rating PG-13 che lo ha reso l'episodio con i peggiori incassi del franchise. The Expendables 4 punta a risollevare la saga con la presenza di star quali Dolph Lundgren e Randy Couture e nuove sequenze d'azione prese di peso dal cinema asiatico grazie all'arrivo di Iko Uwais di The Raid nei panni del cattivo cattivo principale e Tony Jaa. Entrano per la prima volta nel franchise di Expendables anche Andy Garcia, Megan Fox e 50 Cent.

In un nuovo video pubblicato da Stallone su Instagram, il divo prende in giro Statham, co-protagonista di Expendables 4, dicendo che presto si ritroverà da solo. Statham finge tristezza e replica: "Sarà un set molto solitario, ora ci lascia. Si chiama ammutinamento. Si chiama abbandono". Stallone risponde, dicendo che Statham è "più che capace", sottintendendo che sta lasciando l'attore a capo del gruppo.

Oltre a mostrare il cameratismo tra due attori sul set, il video lascerebbe intendere che Stallone non solo lascerà il franchise di The Expendables, ma che probabilmente il suo personaggio verrà ucciso in The Expendables 4. Nei materiali di The Expendables 4 mostrati in anteprima al CinemaCon 2022, il divo viene annunciato nei titoli di coda come come "E Sylvester Stallone", il che suggerisce che la sua parte sarà molto più piccola questa volta. È stato anche teorizzato che Stallone avrebbe consegnato The Expendables al personaggio di Statham, Lee Christmas, poiché si diceva che un film spin-off con il suo personaggio fosse già nei piani nel 2020.