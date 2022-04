The Expendables 4: vecchi e nuovi membri del cast nel filmato del CinemaCon 2022

I primi materiali di The Expendables 4 sono stati rivelati al CinemaCon di Las Vegas 2022, anticipando la presenza di vecchi e nuovi membri del cast. The Expendables 4 prosegue il fortunato franchise d'azione creato da Sylvester Stallone nel 2010 ed è il primo sequel da quando The Expendables 3 non ha sfondato al botteghino come i suoi predecessori nel 2014.

I mercenari 3 - The Expendables: Sylvester Stallone imbraccia il fucile

The Expendables 4 è diretto dal regista di Need For Speed Scott Waugh ​​e riporta in vita personaggi chiave come Barney Ross (Sylvester Stallone) e Lee Christmas (Jason Statham), così come Gunner Jensen (Dolph Lundgren) e Toll Road (Randy Couture). I nuovi arrivati ​​​​nel franchise includono Megan Fox, Curtis "50 Cent" Jackson, Tony Jaa, Andy Garcia e Iko Uwais nei panni del principale villain.

Il filmato di The Expendables 4, intitolato ufficialmente Expend4bles, mostrato alla presentazione al CinemaCon della Lionsgate, evidenzia il ritorno alle radici del franchise mostrando le principali star di Expendables tornate in azione, così come i nuovi arrivati. Il breve filmato si apre con Stallone che esclama: "Questa vita non è per tutti" e mostra scene di combattimento in una missione non meglio specificata.

Rocky IV: Dolph Lundgren scherza sul ricovero di Sylvester Stallone in ospedale: "Fu una truffa assicurativa"

Le statistiche del franchise lampeggiano quindi sullo schermo, indicando che sono state utilizzate più di 500.000 munizioni e più di 7.000 cadaveri accumulati negli ultimi tre film. Il filmato quindi anticipa una serie di sequenze d'azione in un rapido montaggio. Nel cast Stallone viene annunciato come "e Sylvester Stallone", il che fa pensare che la sua presenza somigli più a quella di una guest star che al vero protagonista. Si vocifera inoltre che il suo personaggio potrebbe trovare la morte in The Expendables 4, con Jason Statham che assumerà il ruolo di protagonista del franchise.

Stallone ha terminato la sua parte delle riprese nell'ottobre 2021 e da allora le foto e i video dal set hanno ritratto principalmente Statham, oltre a 50 Cent e Uwais.

L'uscita di The Expendables 4 è attesa entro il 2022.