The Expendables 4: Megan Fox svela il suo costume sexy (FOTO)

Una mercenaria più sexy che mai, Megan Fox ha svelato il suo costume di scena sul set inglese di The Expendables 4, in lavorazione a Londra.

Dopo Sylvester Stallone e Jason Statham, anche Megan Fox ha fatto ritorno sui social per svelare il suo sexy costume in The Expendables 4 nelle nuove foto scattate sul set di Londra.

The Expendables 4: Megan Fox svela il suo costume

The Expendables 4: Megan Fox svela il suo costume

Le foto pubblicate nelle Instagram Stories mostrano Megan Fox tutta vestita di nero, colore d'ordinanza dei Mercenari, con giubbotto imbottito corto, mezzi guanti di pelle, pantaloni di pelle aderenti e stivaloni coi lacci. Il motivo dell'abito tattico e l'identità del suo personaggio per adesso non sono stati resi noti.

Anche Stallone e Jason Statham hanno postato le loro foto sul set di The Expendables 4; tra i nuovi membri del cast, oltre a Megan Fox, si segnala l'arrivo di Megan Fox, Tony Jaa e Andy Garcia. Questa sarà la prima incursione del franchise action nel Regno Unito dopo aver filmato i precedenti capitoli in luoghi come Brasile, Bulgaria, Romania e Rio de Janeiro.

Megan Fox, nude look esplosivo e rissa agli MTV Music Video Awards 2021 (FOTO)

Sylvester Stallone ha inaugurato il franchise de I mercenari - The Expendables nel 2010 con il primo capitolo della serie, che ha scritto e diretto. Ode ai film d'azione realizzati dal leggendario attore negli anni '80 e '90, I mercenari riunisce una miriade di attori action alleati per combattere un nemico comune. I sequel successivi hanno continuato ad aggiungere nuovi membri del cast, comi come Dolph Lundgren, Harrison Ford, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson.

The Expendables 4 sarà diretto dal regista di Need for Speed ed ex stuntman Scott Waugh. A differenza dei tre precedenti capitoli, stavolta Sylvester Stallone si occuperà unicamente della recitazione senza ricoprire ruoli produttivi.

Rambo, l'altro anti-eroe di Sylvester Stallone dal finale col significato amaro