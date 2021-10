The Expendables 4: Sylvester Stallone e Jason Statham sul set in tenuta militare (FOTO)

Sylvester Stallone e Jason Statham insieme sul set inglese di The Expendables 4, ecco le prime foto delle due star in attesa di nuovi dettagli sul quarto capitolo della saga action.

Sylvester Stallone ha condiviso via Instagramm le prime foto dal set inglese di The Expendables 4 che lo vedono insieme al collega Jason Statham in tenuta militare e in "libera uscita" su un palco.

Le foto sono accompagnate dalla scritta "Mi sto divertendo un sacco a lavorare col mio grande amico Jason sul set del nuovo EXPENDABLES!!!".

La stessa foto in tenuta da mercenari è stata pubblicata anche da Jason Statham, raccogliendo anche un commento entusiasta di Denzel Washington.

The Expendables 4: Sylvester Stallone conferma il nuovo film con una foto sui social

The Expendables 4 vede l'arrivo dei "nuovi membri del cast" Megan Fox, Tony Jaa e Andy Garcia. Quedta sarà la prima incursione del franchise action nel Regno Unito dopo aver filmato i precedenti capitoli in luoghi come Brasile, Bulgaria, Romania e Rio de Janeiro.

Sylvester Stallone ha inaugurato il franchise de I mercenari - The Expendables nel 2010 con il primo capitolo della serie, che ha scritto e diretto. Ode ai film d'azione realizzati dal leggendario attore negli anni '80 e '90, I mercenari riunisce una miriade di attori action alleati per combattere un nemico comune. I sequel successivi hanno continuato ad aggiungere nuovi membri del cast, comi come Dolph Lundgren, Harrison Ford, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson.

The Expendables 4 sarà diretto dal regista di Need for Speed ed ex stuntman Scott Waugh. A differenza dei tre precedenti capitoli, stavolta Sylvester Stallone si occuperà unicamente della recitazione senza ricoprire ruoli produttivi.

