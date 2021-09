Megan Fox, nude look esplosivo e rissa agli MTV Music Video Awards 2021 (FOTO)

Megan Fox agli MTV Music Video Awards 2021 spicca per il suo nude look ma viene coinvolta in una rissa tra Machine Gun Kelly e Conor McGreg: ecco le foto e i video di ciò che è successo.

Megan Fox sa come evitare di passare inosservata e il suo nude look in occasione dell'ultima edizione degli MTV Music Video Awards 2021 lo conferma. Per rimanere maggiormente al centro dell'attenzione, la protagonista di Transformers è stata coinvolta anche in una rissa tra Machine Gun Kelly e Conor McGreg.

La celebre attrice protagonista di Transformers ha incantato il pubblico con un look nude che ha lasciato ben poco all'immaginazione: l'abito trasparente con cristalli, abbinato a perizoma e reggiseno color carne ha convogliato su di lei gli occhi dei presenti sul red carpet di Brooklyn nella serata di ieri. In un modo o nell'altro, Megan Fox sa sempre come colpire e scuotere il suo pubblico.

Megan Fox ha anche pubblicato una serie di scatti insieme al fidanzato Machine Gun Kelly su Instagram e ha scritto: "Papino vincerà il suo VMA". E, da parte sua, lui ha ricambiato postando la medesima foto della coppia e scrivendo: "Ho trovato una sirena".

La serata, però, non è andata totalmente nel verso giusto. L'attrice, infatti, è stata costretta a intervenire nella lite sfiorata tra il fidanzato Machine Gun Kelly ed il fighter irlandese Conor McGregor proprio sul red carpet. I due hanno avuto un acceso confronto, tanto da arrivare quasi alle mani.

Secondo alcune indiscrezioni, Machine Gun Kelly si sarebbe rifiutato di fare una foto con McGregor e da lì la situazione sarebbe degenerata. McGregor ha rifiutato di fare marcia indietro sulla richiesta e il rapper lo avrebbe quindi spinto via, con il risultato che McGregor si è rovesciato il drink addosso. In seguito, i bodyguard nelle vicinanze di entrambi si sono precipitati per evitare che le cose peggiorassero.

"Conor McGregor non ha chiesto foto a nessuno, non è stato lui a causare l'incidente" ha, tuttavia, dichiarato Karen Kessler, portavoce dell'atleta. Quest'ultimo, al termine dell'evento, ha confermato. "Non è successo niente. Il ragazzo neanche lo conosco, io combatto contro i fighter veri, non con questi giovani rapper bianchi. Ripeto, non lo conosco, non so niente di lui, fatta eccezione per la sua relazione con Megan Fox".

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno recitato insieme in Midnight in the Switchgrass, film che li ha fatti conoscere e innamorare.