The Eternals: ecco chi interpreterà Angelina Jolie nel film Marvel!

Angelina Jolie farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in The Eternals, in arrivo probabilmente nel 2020: ecco il suo ruolo!

Angelina Jolie è entrata nel cast del cinecomic The Eternals, nuovo capitolo dei Marvel Studios: finalmente è stato rivelato il ruolo che andrà a coprire e i fan sono già elettrizzati!

Il portale THR ha rivelato in esclusiva che anche Kumail Nanjiani entrerà a far parte del cast della pellicola e, tra le varie notizie, è andato a specificare il ruolo di Angelina Jolie:

"La Jolie interpreterà un personaggio chiamato Sersi, una splendida Eternal che non ha timore di muoversi tra gli umani."

Una splendida Angelina Jolie ai BAFTA 2014 in smoking

Sersi è un Eternal di quarta generazione. Nata a Olympia, in Grecia, nell'antico mondo prima della caduta di Atlante e Lemuria. Rispetto agli altri Eternal, ha piacere a muoversi tra gli esseri umani, tanto che lascerà la città nascosta degli Eternal per vivere tra di loro.

L'immortalità di Sersi è stata usata dalla Marvel per legarla a punti chiave della storia della cultura dell'umanità, come il vaso di Pandora, il periodo di Camelot e dell'antica Roma. Nell'ultima fase, Sersi si è unita agli Avengers e si è innamorata di Dane Whitman, il Cavaliere Nero. Dopo un periodo di instabilità dei poteri, potenzialmente dannosa per i suoi simili, la splendida eroina si avvia verso un finale tragico. I suoi poteri più famosi sono la super forza, i riflessi, il volo, l'intelligenza e soprattutto il potere plasmante, ovvero l'abilità nella manipolazione della materia.

The Eternals dovrebbe arrivare nei cinema nel corso del 2020. Al momento Angelina Jolie è impegnata nella lavorazione del sequel Disney Maleficent: Mistress of Evil e nell'ibrido animazione/live action The One and Only Ivan, di cui è anche produttrice.

